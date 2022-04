NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell an wegen des Einflusses von Geschäften in Russland. Ihre Gewinnerwartung je Aktie (EPS) sinkt daraufhin um etwa ein Prozent./tih/ajx