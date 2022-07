NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die Ergebnisse der Schweizer seien robust, schrieb Analystin Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Sie rechnet mit leicht steigenden Markterwartungen an das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr./ag/mis