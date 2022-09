NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Absatz auf vergleichbarer Basis dürfte sich wohl beschleunigt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Preise dürften erneut gestiegen sein. Im Vergleich zum zweiten Quartal habe es aber wohl Druck auf die Volumina in Nordamerika und Europa gegeben./bek/jha/