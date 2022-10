NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Das Zahlenwerk des Nahrungsmittelkonzerns sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das organische Wachstum habe zwar die Konsensschätzung übertroffen, ihre Prognose aber leicht verfehlt./edh/tih