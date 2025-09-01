Nestlé Aktie
Marktkap. 203,41 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs Laurent Freixe habe ihn schockiert, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Der Nachfolger Philpp Navratil sei gemessen an traditionellen Standards der Schweizer recht jung. Einen Strategiewechsel befürchtet der Experte nicht, aber zunächst etwas Unsicherheit. Insgesamt seien es in der Konsumgüterbranche überhaupt unruhige Zeiten mit ungewöhnlich vielen Personalwechseln./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
75,49 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,97%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
75,37 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,31 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
