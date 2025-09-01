DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,67 +2,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.452 +1,4%Euro 1,1704 +0,0%Öl 68,48 +0,5%Gold 3.489 +0,4%
Nestlé Aktie

79,90 EUR -0,36 EUR -0,45 %
STU
75,37 CHF -0,19 CHF -0,25 %
BRX
Marktkap. 203,41 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
RBC Capital Markets

Nestlé Sector Perform

08:16 Uhr
Nestlé Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
79,90 EUR -0,36 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die plötzliche Entlassung des Konzernchefs Laurent Freixe habe ihn schockiert, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Der Nachfolger Philpp Navratil sei gemessen an traditionellen Standards der Schweizer recht jung. Einen Strategiewechsel befürchtet der Experte nicht, aber zunächst etwas Unsicherheit. Insgesamt seien es in der Konsumgüterbranche überhaupt unruhige Zeiten mit ungewöhnlich vielen Personalwechseln./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
75,49 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,97%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
75,37 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,14%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

