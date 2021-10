NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 99 auf 104 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Umsatzwachstum habe die Erwartungen deutlich übertroffen, an der zweijährigen Wachstumsrate des Nahrungsmittelkonzerns habe sich aber nichts Wesentliches geändert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 leicht nach oben./edh/he