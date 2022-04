NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle nach Quartalsumsätzen von 96 auf 98 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Über vorsichtige Aussagen des Chefs Mark Schneider zur Profitabilität in diesem Jahr dürfe sich keiner wundern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn mit Inflation und konjunktureller Unsicherheit müssten sich die Unternehmen ebenso wie die Verbraucher gegenwärtig auseinandersetzen./bek/he