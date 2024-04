Jefferies & Company Inc.

Nestlé Underperform

14:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 84,50 Franken belassen. Die Nestle-Aktie zählt Analyst David Hayes neben denen von IMCD zu Titeln, die in der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen enttäuschen könnten. Das gelte für das Wachstum des Lebensmittelkonzerns aus eigener Kraft. Damit wiederum könnten sich auch die Erwartungen an das zweite Quartal schrittweise eintrüben, schrieb der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 03:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 05:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

