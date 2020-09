NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Übernahme von Aimmune Therapeutics passe zur Strategie des Nahrungsmittelkonzerns, gebe aber keinen Ausschlag, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf einen Umsatzanteil von lediglich 0,5 Prozent an dem für 2022 erwarteten Konzernerlös./ag/edh