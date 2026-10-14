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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

12:16 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Bei der Monetarisierung von Angeboten des Streaming-Anbieters gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb der neu zuständige Analyst John Colantuoni in einer Studie am Donnerstag. Höhere Skaleneffekte dürften eine höhere Profitabilität zur Folge haben. Aktienrückkäufe über zehn Jahre implizierten zudem ein Wachstum der Ergebnisse je Aktie von 14 Prozent./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 70,57		 Abst. Kursziel*:
20,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 71,08		 Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
Analyst Name:
John Colantuoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 96,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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