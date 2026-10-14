Netflix Aktie
Marktkap. 261,86 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
AI Analyse
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Bei der Monetarisierung von Angeboten des Streaming-Anbieters gebe es Aufwärtspotenzial, schrieb der neu zuständige Analyst John Colantuoni in einer Studie am Donnerstag. Höhere Skaleneffekte dürften eine höhere Profitabilität zur Folge haben. Aktienrückkäufe über zehn Jahre implizierten zudem ein Wachstum der Ergebnisse je Aktie von 14 Prozent./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 70,57
|Abst. Kursziel*:
20,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 71,08
|Abst. Kursziel aktuell:
19,58%
|
Analyst Name:
John Colantuoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 96,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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