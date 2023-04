Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal von 425 auf 415 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wichtiger als das Zahlenwerk selbst dürfte das Vorankommen beim werbefinanzierten Streaming (AVOD, Advertising-Video-on-Demand) sein, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Bezahlmodell treibe der Streamingdienst derzeit in vier Ländern voran, und die Haltung der Konsumenten dazu dürfte spannend werden, so der Experte./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 05:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 05:53 / ET

