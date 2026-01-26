DAX 24.917 -0,1%ESt50 5.974 +0,3%MSCI World 4.543 +0,2%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.774 -0,8%Euro 1,1927 +0,4%Öl 65,42 -0,4%Gold 5.089 +1,6%
Netflix Aktie

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Netflix Halten

11:21 Uhr
STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat das Kursziel für Netflix von 125 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der verschärfte Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery belaste die Aktien, schrieb Sarah Lenz am Dienstag. Sie verwies auf den hohen Kaufpreis und die Absicht, zugunsten der Finanzierung Aktienrückkäufe zunächst auszusetzen. Die zurückhaltende operative Margenprognose für 2026 sei ebenfalls ein Belastungsfaktor./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Halten

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)		 Kursziel:
$ 94,00
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 85,70		 Abst. Kursziel*:
9,68%
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 85,38		 Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
Analyst Name:
Sarah Lenz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

11:21 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
UBS BASF SE – Vor dem Ausbruch?
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend tiefer
dpa-afx Netflix-Aktie etwas tiefer: Uneinigkeit über Regeln für Streaming-Dienste
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag tiefer
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 5 Jahren verdient
UBS Netflix – Beginn einer Erholung?
WH SelfInvest Aktienanalysen der Woche: Intel, Netflix und Exxon
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus
MotleyFool Can Netflix Still Become a $1 Trillion Company by 2030?
MotleyFool Netflix vs. Warner Bros. Discovery: Wall Street Sees Downside in 1 of These Media Stocks but Says Buy the Other
Korea Times Netflix to release 4 Korean movies in bid for 2026 success
Financial Times UK politicians call for competition review of Netflix bid for Warner Bros
Financial Times UK politicians call for competition review of Netflix bid for Warner Bros
Korea Times Kim Seon-ho and Go Youn-jung decode language, love in new Netflix romance
Zacks Don't Overlook Netflix (NFLX) International Revenue Trends While Assessing the Stock
Zacks Here is What to Know Beyond Why Netflix, Inc. (NFLX) is a Trending Stock
