NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 243 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Uerkwitz ging in einer am Mittwoch vorliegenden Studie verschiedene Berechnungen zum US-Streamingdienst durch, was den Konsum, die Abonnentenschätzungen oder auch die Werbung betrifft, um die diversen möglichen Auswirkungen auf die Einnahmen zu zeigen. Er glaube zwar an eine positive Nettoauswirkung alles in allem, doch angesichts der vielen Unbekannten und der zunehmenden Marktschwankungen, bleibt er neutral gestimmt./ck/jha/