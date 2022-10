NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 230 auf 250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe mit einem unerwartet starken Zuwachs der Abonnenten für den Streaming-Anbieter positive Entwicklungen gebracht, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Marktsättigung ein Thema. Der Ausblick auf das vierte Quartal sei so zurückhaltend wie bislang noch nie gewesen./mf/tav