Bernstein Research

Netflix Market-Perform

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 490 US-Dollar belassen. Analyst Mark Shmulik analysierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie allgemeine Trends in der globalen Nutzung digitaler Medien. Die Streaming-Abrufe in den USA seien im ersten Quartal vor allem wegen des Netflix-Konkurrenten HBO Max gestiegen. Diesen herausgerechnet, habe es in der Streaming-Branche ein nur dünnes Wachstum der Abrufe gegeben. Nur Netflix und Paramount Plus hätten leicht an Marktanteilen zugelegt./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 04:05 / UTC

