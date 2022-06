NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. In den vergangenen Wochen habe sich mit Blick auf den Streaminganbieter der Fokus auf Unterstützung durch Werbung verstärkt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass das Unternehmen die Dringlichkeit der Werbeeinführung erhöht und die Werbeeinführung offenbar vorgezogen hat. Erst am Vortag hatte der Analyst das Kursziel für die Netflix-Aktie wegen des makroökonomischen Gegenwinds gesenkt./tav/ck