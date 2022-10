NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix vor der Einführung eines werbefinanzierten Streaming-Angebots auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt erlahmten Abonnenten-Wachstums sei die Einführung von entscheidender Bedeutung für ein wieder beschleunigtes Umsatzwachstum, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht für 2023 davon aus, dass die Werbeumsätze 600 Millionen Dollar betragen und bis 2026 auf 2,7 Milliarden Dollar steigen./tih/gl