NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 685 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie auch aktuelle Trends bei App-Downloads und im Videostreaming insgesamt. Er ist der Ansicht, dass die allgemeine Stimmung unter den Netflix-Anlegern gedämpft bleibt./tih/edh