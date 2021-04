NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen zum ersten Quartal von 685 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung der Abonnentenzahlen des Streaminganbieters werde in diesem Jahr wohl stärker vom späteren Jahresverlauf geprägt sein als bislang gedacht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies wirke sich in seinem Bewertungsmodell negativ aus, er schätze die Aktie aber weiter mit Blick auf das zweite Halbjahr 2021./tih/ajx