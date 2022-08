HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Umsatz des Karrierenetzwerks habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als prognostiziert ausgefallen./edh/bek