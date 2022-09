HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work von 285 auf 247 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Sorgen um eine Rezession sei der Arbeitsmarkt in Deutschland weiterhin robust, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die alternde Gesellschaft dürfte zudem den Fachkräftemangel verstärken. Die Xing-Mutter sei gut positioniert, um von diesen Trends zu profitieren. Das Kursziel sinkt gleichwohl wegen überarbeiteter Parameter im Bewertungsmodell der Analystin./tav/bek