HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für New Work nach einer Roadshow von 247 auf 231 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unternehmenschefin Petra von Strombeck habe ihre Ansicht untermauert, dass das Online-Jobnetzwerk über Chancen in der Personal-Rekrutierung verfügt, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einer Anpassung ihrer Parameter mache die Bewertung der Papiere einen anspruchslosen Eindruck./tih/zb