HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für New Work nach Quartalszahlen von 290 auf 279 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Karrierenetzwerks habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx