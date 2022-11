HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat New Work nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Die Xing-Mutter habe erwartungsgemäß stark abgeschnitten und sei auf einem guten Weg zu den bestätigten Jahreszielen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der starken operativen Entwicklung und der Generierung von Barmitteln sieht der Experte auf dem aktuellen Kursniveau der Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit./gl/tav