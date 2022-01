FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für New Work von 276 auf 251 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die von ihr bewerteten Internet-Aktien hätten ein schwankungsreiches Jahr 2021 hinter sich, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit dem zweiten Halbjahr seien die Bewertungen der Titel allerdings deutlich zurückgegangen - trotz Wachstums von immer höheren Niveaus aus. Auch 2022 dürfte ein Jahr robusten Wachstums werden./bek/ajx