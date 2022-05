FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für New Work von 251 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Karrierenetzwerk habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei trotz bestehender makroökonomischer Risiken bestätigt worden./edh/bek