HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für New Work nach Zahlen von 305 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Quartal habe der Social-Media-Anbieter die Erwartungen in jeder Hinsicht übertroffen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei aber ausreichend./mf/stk