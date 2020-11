HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für New Work nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 257 Euro belassen. Das dritte Quartal des Anbieters von Online-Stellenanzeigen habe eine Wachstumsabflachung gebracht, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es dürfte noch länger dauern, bis sich der deutsche Arbeitsmarkt wieder von den Corona-Belastungen erholen werde./mf/tih