HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat New Work von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 220 Euro belassen. Der aktuelle Gegenwind sei in der Aktie des Online-Berufsnetzwerks eingepreist worden, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei mittlerweile nahe an ihrem Kursziel angekommen. Das Xing-Netzwerk habe strukturellen Rückenwind, derzeit seien die Neukunden-Trends aber schwach./tih/ajx