HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für New Work nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Resultate des Karrierenetzwerkes im zweiten Quartal entsprächen in etwa den Erwartungen, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Zahlen in schwierigen Zeiten solide gewesen./mis