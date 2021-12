NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 US-Dollar belassen. Analystin Kate McShane senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Umsatzschätzungen für das China-Geschäft des Sportartikelherstellers im zweiten Geschäftsquartal. Ihre ursprünglichen Schätzungen hätten bislang nicht den wegen Lieferkettenproblemen ausgeprägteren Rückgang berücksichtigt und auch nicht das herausforderndere gesamtwirtschaftliche Umfeld in China./ck/ajx