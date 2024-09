Goldman Sachs Group Inc.

Nike Buy

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Die Anfang Oktober anstehenden Quartalszahlen des Sportartikelherstellers dürften ordentlich ausfallen und die Trends auf dem heimischen sowie dem chinesischen Markt im Fokus stehen, schrieb Analystin Brooke Roach in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. In Gesprächen mit Investoren hätten diese sich mit Blick auf den Zwischenbericht ein wenig optimistischer als bisher gezeigt./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 02:14 / MDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

