NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 83 auf 95 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des US-Sportartikelhersteller hätten die Stärke der Marke unterstrichen, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei aber schon ausgeschöpft./mf/tav