NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 104 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein Wendepunkt der Nachfrage- und Gewinnentwicklung sei für die Aktie des Sportartikelkonzerns wichtiger als die im vierten Geschäftsquartal verfehlten Erwartungen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel macht er nun an den Prognosen bis Dezember 2021 fest./tih/ajx