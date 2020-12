NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 146 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Adidas-Konkurrent habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Samstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management die Erwartung erhöht. Aus diesem Grund bleibt der JPMorgan-Analyst optimistisch und erhöhte das Kursziel./zb/nas