NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike vor den am 21. März nachbörslich erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 185 auf 162 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognose für das Quartalsergebnis je Aktie (EPS) des Sportartikelherstellers nun auf 0,72 US-Dollar und damit auf die Konsensschätzung. Zugleich senkte er jedoch seine EPS-Prognose für das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr./ck/tih