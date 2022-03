NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 162 auf 164 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelhersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/tih