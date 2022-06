NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 150 auf 132 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss rechnet mit einem Gewinn von 0,77 Dollar je Aktie und liegt damit unter den Markterwartungen. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek