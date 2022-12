NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 127 auf 128 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelhersteller habe die Erwartungen mit dem Quartalsbericht ebenso übertroffen wie mit dem angehobenen Ergebnisziel (EPS) für das neue Geschäftsjahr, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh