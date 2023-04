JP Morgan Chase & Co.

Nike Overweight

12:51 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Nachklapp zu den jüngsten Quartalszahlen und den weiteren Aussichten des Sportartikelkonzerns. Dabei betonte er das "erhöhte Vertrauen" des Managements in den Abschluss des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende Mai)./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 23:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com