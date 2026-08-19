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Nike Aktie

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Marktkap. 50,85 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
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RBC Capital Markets

Nike Sector Perform

18:21 Uhr
Nike Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
34,55 EUR -0,67 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Piral Dadhania aktualisierte die Bewertung des Lifestyle-Konzerns für das laufende Jahr. Er berücksichtigte dafür Finanzkennziffern und aktuelle Wechselkurse. Daraus resultierten nur geringfügige Änderungen der Schätzungen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 40,25		 Abst. Kursziel*:
11,80%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 40,43		 Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 49,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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