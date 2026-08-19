Nike Aktie
Marktkap. 50,85 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Piral Dadhania aktualisierte die Bewertung des Lifestyle-Konzerns für das laufende Jahr. Er berücksichtigte dafür Finanzkennziffern und aktuelle Wechselkurse. Daraus resultierten nur geringfügige Änderungen der Schätzungen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 45,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 40,25
|Abst. Kursziel*:
11,80%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 40,43
|Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 49,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|29.07.26
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|Barclays Capital
|01.07.26
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|DZ BANK
|04.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
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|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|18:21
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
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|UBS AG
|03.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
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|RBC Capital Markets