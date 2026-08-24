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Nike Aktie

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RBC Capital Markets

Nike Sector Perform

08:41 Uhr
Nike Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
35,00 EUR -0,07 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Amerikaner seien zuversichtlich, die richtige Strategie zu fahren, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef in London. Auch Dadhania geht davon aus, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Die Umsetzung ziehe sich kaum überraschend aber länger hin als man es sich erwünscht hätte./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Sector Perform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 40,75		 Abst. Kursziel*:
10,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 40,76		 Abst. Kursziel aktuell:
10,40%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 49,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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