Nike Aktie
Marktkap. 51,89 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Die Amerikaner seien zuversichtlich, die richtige Strategie zu fahren, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef in London. Auch Dadhania geht davon aus, dass die richtigen Schritte unternommen werden. Die Umsetzung ziehe sich kaum überraschend aber länger hin als man es sich erwünscht hätte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 45,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 40,75
|Abst. Kursziel*:
10,43%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 40,76
|Abst. Kursziel aktuell:
10,40%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 49,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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