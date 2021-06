FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 120 auf 131 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein sehr gutes Schlussquartal hinter sich, doch die Aktienbewertung sei zu hoch, schrieb Analyst Michael Pohn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob zwar seine Prognosen an und damit auch den fairen Wert, verwies aber zugleich auch auf den starken Kursanstieg nach den Zahlen./ck/tih