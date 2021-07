NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Netzwerkausrüster weise ein starkes Wachstum aus eigener Kraft auf, das sich über alle Geschäftsfelder erstrecke./bek/ajx