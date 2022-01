NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 6,20 auf 6,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Telekomausrüster an dessen aktualisiertes Umsatzziel für 2021 an. Daraus resultierten seine um bis zu 4 Prozent erhöhten Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2021 bis 2025, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ck