NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nokia auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Chancen ergäben sich für die Finnen in den Geschäftsfeldern Auto- und Konsumelektronik, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Hier habe der Telekommunikationskonzern die Patentumsätze kräftig gesteigert, hieß es nach einer Veranstaltung zur Strategie und Technologie./bek/tav