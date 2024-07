Jefferies & Company Inc.

Nokia Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Der Telekomindustrie-Ausrüster sehe Anzeichen für eine Erholung im Bereich Netzwerkinfrastruktur, während die Aussichten für Mobile Networks weiter schwach seien, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der gemischten Aussichten bleibt er für die Aktie neutral gestimmt./edh/tih

