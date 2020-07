NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 2,90 auf 3,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Prognosen für die großen europäischen Halbleiterunternehmen und Telekomausrüster an die jüngsten Währungsentwicklungen und die gestiegene Branchenbewertung an. Der Netzwerkspezialist habe das Zeug für Marktanteilsgewinne in China, bedürfe aber weiterer Fortschritte bei der Produktqualität, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis