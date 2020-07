NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Die Wende im Geschäft mit Ausrüstungen für den mobilen Netzzugang beginne, sich bei den Margen bemerkbar zu machen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/mis