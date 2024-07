JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Trotz des schwachen ersten Halbjahres halte der Netzwerk-Spezialist an seinem Gewinnziel für 2024 fest, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies bedeute, dass es im vierten Quartal zu einer sehr deutlichen Ergebnisverbesserung kommen müsse, insbesondere im wichtigen Bereich Netzwerkinfrastruktur. Das sei zwar immer noch möglich, werde aber nicht einfach./edh/gl

